Ислам Махачев — о переходе в полусредний дивизион: два пояса — звучит неплохо

30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, поделился мыслями о возможности в будущем перейти в полусредний дивизион.

«Сначала мне нужно завоевать пояс в лёгком дивизионе. Посмотрим, почему нет. В будущем я рассмотрю этот вариант. Конечно, сначала необходимо будет обсудить всё с моей командой. Но да, мне интересны такие вызовы. Два пояса – звучит неплохо», — сказал Махачев на пресс-конференции после победы в бою с американцем Бобби Грином (видео можно посмотреть на странице UFC Russia в YouTube).



Напомним, Махачев и Грин встречались на турнире UFC Вегас 49, который состоялся в ночь на 27 февраля мск. Бой закончился победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом.