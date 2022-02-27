Ислам Махачев — о переходе в полусредний дивизион: два пояса — звучит неплохо
Поделиться
30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, поделился мыслями о возможности в будущем перейти в полусредний дивизион.
«Сначала мне нужно завоевать пояс в лёгком дивизионе. Посмотрим, почему нет. В будущем я рассмотрю этот вариант. Конечно, сначала необходимо будет обсудить всё с моей командой. Но да, мне интересны такие вызовы. Два пояса – звучит неплохо», — сказал Махачев на пресс-конференции после победы в бою с американцем Бобби Грином (видео можно посмотреть на странице UFC Russia в YouTube).
Напомним, Махачев и Грин встречались на турнире UFC Вегас 49, который состоялся в ночь на 27 февраля мск. Бой закончился победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом.
Комментарии
- 27 февраля 2022
-
17:20
-
17:06
-
16:40
-
16:17
-
15:00
-
14:28
-
13:59
-
13:02
-
12:40
-
12:08
-
11:32
-
11:04
-
10:20
-
10:10
-
09:33
-
09:21
-
09:13
-
08:35
-
07:22
-
05:32
-
05:25
-
04:28
-
04:07
-
02:55
-
01:03
- 26 февраля 2022
-
23:47
-
21:54
-
20:52
-
19:38
-
18:39
-
17:16
-
16:56
-
16:19
-
15:34
-
14:32
Партнерский контент