«Хочу снова подраться с ним в России». Царукян вызвал на бой Махачева
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Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян заявил о желании провести бой с соотечественником Исламом Махачевым.
«Это моя цель. Это будет хороший бой. Мы уже с ним бились в России, и я бы снова хотел провести бой там же, в том же месте, потому что у меня там много фанатов, у Ислама там много фанатов. Это будет просто потрясающий бой, потому что мы лучшие в нашем дивизионе, я так думаю», – сказал Царукян после победы, одержанной в бою с представителем Испании Йоэлем Альварезом (видео можно посмотреть на странице UFC Russia в YouTube).
Бой Царукяна и Альвареза состоялся на турнире UFC Вегас 49 в ночь на 27 февраля мск. Противостояние закончилось победой россиянина техническим нокаутом во втором раунде.
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