«Хочу снова подраться с ним в России». Царукян вызвал на бой Махачева

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян заявил о желании провести бой с соотечественником Исламом Махачевым.



«Это моя цель. Это будет хороший бой. Мы уже с ним бились в России, и я бы снова хотел провести бой там же, в том же месте, потому что у меня там много фанатов, у Ислама там много фанатов. Это будет просто потрясающий бой, потому что мы лучшие в нашем дивизионе, я так думаю», – сказал Царукян после победы, одержанной в бою с представителем Испании Йоэлем Альварезом (видео можно посмотреть на странице UFC Russia в YouTube).

Бой Царукяна и Альвареза состоялся на турнире UFC Вегас 49 в ночь на 27 февраля мск. Противостояние закончилось победой россиянина техническим нокаутом во втором раунде.