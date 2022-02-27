Ислам Махачев: мы сразимся за титул до конца этого года

30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, после победы над американцем Бобби Грином разместил первый пост в своём «инстаграме».

«Всем спасибо за поддержку. Мы сразимся за титул до конца этого года», — написал Махачев.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Ислама Махачева в «Инстаграме».

Напомним, противостояние Махачева и Грина завершилось победой российского спортсмена в первом раунде техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении. Его Махачев потерпел ещё в 2015 году, когда в рамках турнира UFC 192 уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.