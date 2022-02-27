В промоушене Хабиба ввели «суперлёгкую» весовую категорию

Стало известно, что в Eagle FC ввели «суперлёгкую» весовую категорию — 74,9 килограмма.

«В Eagle FC — изменение системы весовых категорий!



Уже два турнира в нашей лиге действует один новый дивизион и изменена граница ещё одной привычной весовой.



Для удобства и безопасности бойцов мы ввели суперлёгкий вес, потолком которого будет 74,9 кг. Также мы повысили верхний лимит полусреднего веса — с 77,1 до 79,4 кг.



Наша позиция заключается в том, что между лёгкой и полусредней категориями был слишком большой разрыв, сказывающийся на здоровье спортсменов, которые прикладывали большие усилия для того, чтобы уложиться в рамки лёгкого веса.



В суперлёгком дивизионе пояс вакантен. Чемпион полусреднего веса остаётся тем же», — говорится в заявлении промоушена.