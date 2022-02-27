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Ломаченко вступил в батальон территориальной обороны Белгород-Днестровского

Ломаченко вступил в батальон территориальной обороны Белгород-Днестровского
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко присоединился к батальону территориальной обороны в своем родном городе — Белгороде-Днестровском.

«Белгород-Днестровский батальон территориальной обороны сформирован и вооружён. Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародёров.

Вместе с нами в теробороне Василий Ломаченко. Аккерманцы, будьте спокойны, в нашем городе всё будет хорошо», – написал мэр Виталий Граждан в своём «фейсбуке».

Недавно сообщалось, что Ломаченко официально стал претендентом в титульном бою с Джорджем Камбососом по версиям WBA, WBC, IBF и WBO. Украинец подписал контракт, согласно которому он будет обязан дать реванш Камбососу в случае победы в первом поединке.

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