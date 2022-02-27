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Махачев — об Оливейре: я его измотаю и заставлю сдаться

Махачев — об Оливейре: я его измотаю и заставлю сдаться
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев высказался по поводу потенциального поединка с чемпионом UFC Чарльзом Оливейрой.

«Я думаю, что это будет хороший поединок, потому что этот парень хорош в ударке, грэпплинге и борьбе. Я измотаю его, буду давить на него и заставлю сдаться.

Я знаю, что этот парень не выдерживает, когда кто-то дерётся с ним 3-4 раунда, тяжело его бьёт и доставляет ему проблемы.

Плюс когда он пытается финишировать оппонента, например, задушить, но у него это не получается, он сдаётся. Мои навыки в грэпплинге лучше, чем его», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Напомним, сегодня ночью Махачев победил Бобби Грина техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении. Его Махачев потерпел ещё в 2015 году, когда в рамках турнира UFC 192 уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.

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