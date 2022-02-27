Поветкин выступил с заявлением по поводу ситуации на Украине

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин разместил новый пост в своём «инстаграме», где высказался о ситуации на Украине. В настоящее время там проводится специальная операция по приказу президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Сила в правде. Эта известная фраза, которую произнёс Сергей Бодров, сегодня отражает суть происходящего на Украине. Мы бились за правду все эти годы, пока на Донбассе истребляли славян. Поэтому я #запрезидента и его решение – встать на защиту простых людей, дать отпор нацизму, который паразитирует известно за чей счёт. Любая война заканчивается. Пусть и эта закончится в ближайшие дни», — написал Поветкин.

Ранее на эту тему высказался резервный гонщик «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг.