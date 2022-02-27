Усик опубликовал сообщение по поводу ситуации на Украине

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинец Александр Усик опубликовал в своём «инстаграме» видео, в котором высказался по поводу ситуации в своей стране, где в настоящее время проводится специальная военная операция.

«Дорогой народ Украины, я хочу обратиться к тебе именно сейчас. Ты самый могущественный в мире народ, я очень горжусь, что я – украинец. Я хочу вам всем сказать: «Спасибо. Вы – сила».

А теперь я хочу сказать, чтобы меня поняли другие люди. Вы воюете не с нашим правительством, не с нашей армией, а с нашим народом. Это наша земля. Мы здесь дома, и не мы к вам пришли. Нас не надо освобождать. Нас не надо освобождать, мы сами себя освободим», — сказал Усик.