Титульный бой UFC в полутяжёлом весе перенсён

Стало известно, что титульный бой UFC в полутяжёлом весе между Гловером Тейшейрой и Иржи Проказкой будет перенесён с мая на июнь, сообщает журналист ESPN Марк Раймонди.

Изначально титульный бой должен был состояться 7 мая в рамках турнира UFC 274, однако теперь UFC попытается организовать поединок за пояс в июне на турнире UFC 275. Причины такого решения не сообщаются.

Напомним, Гловер Тейшейра завоевал чемпионский титул 30 октября 2021 года на турнире UFC 267. Тейшейра победил Яна Блаховича во втором раунде удушающим приёмом и стал самым возрастным чемпионом промоушена.



Всего на счету Тейшейры 40 боёв в ММА, в которых он одержал 33 победы и потерпел семь поражений. Прохазка провёл 32 боя, выиграл 28 из них и проиграл три. Ещё один бой завершился вничью.