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Хабиб — Махачеву: пора возвращать пояс домой

Хабиб — Махачеву: пора возвращать пояс домой
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Экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к россиянину Исламу Махачеву после его победы в поединке с Бобби Грином.

«Ты проделал большую работу, брат. Ты заслуженно занимаешь позицию первого претендента на пояс и являешься, на мой взгляд, лучшим легковесом в мире.

Люди могут говорить всё что угодно, но в этом спорте я давно и я знаю о чём говорю. Твоя работаспособность, дисциплина, трудолюбие и режим скоро дадут свои плоды. Пора возвращать пояс домой», — написал Хабиб в своём «инстаграме».

Напомним, Махачев победил Грина техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении. Его Махачев потерпел ещё в 2015 году, когда в рамках турнира UFC 192 уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.

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