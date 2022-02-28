Хабиб — Махачеву: пора возвращать пояс домой

Экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к россиянину Исламу Махачеву после его победы в поединке с Бобби Грином.
«Ты проделал большую работу, брат. Ты заслуженно занимаешь позицию первого претендента на пояс и являешься, на мой взгляд, лучшим легковесом в мире.
Люди могут говорить всё что угодно, но в этом спорте я давно и я знаю о чём говорю. Твоя работаспособность, дисциплина, трудолюбие и режим скоро дадут свои плоды. Пора возвращать пояс домой», — написал Хабиб в своём «инстаграме».
Напомним, Махачев победил Грина техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении. Его Махачев потерпел ещё в 2015 году, когда в рамках турнира UFC 192 уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.
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