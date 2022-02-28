Бобби Грин прокомментировал поражение Исламу Махачеву

Американский боец смешанных единоборств Бобби Грин прокомментировал своё поражение россиянину Исламу Махачеву на турнире UFC Вегас 49.
«Победы и поражения. Победы и поражения. Мне просто хочется сейчас поблагодарить всех тех людей, которые сегодня болели за меня. Я искренне извиняюсь перед каждым из вас, но такое дерьмо случается. Я думаете, что вы меня поймете?
Все произошло за считанные минуты, такое бывает. Я вас всех очень люблю», — сказал Грин в своём «инстаграме».
Поединок закончился победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом. Таким образом, Махачев одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении. 3 октября 2015 года в рамках турнира UFC 192 Махачев проиграл Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.
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