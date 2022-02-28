Букмекеры считают Махачева уверенным фаворитом возможного боя с Оливейрой

Букмекерские компании считают россиянина Ислама Махачева очевидным фаворитом в потенциальном бою за титул UFC с действующим обладателем пояса бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Примерный коэффициент на победу россиянина составляет 1,25. Успех бразильца оценивается в коэффициент 3,45.

Напомним, на прошедшем турнире UFC Вегас 49 Махачев победил американца Бобби Грина техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении. Его Махачев потерпел ещё в 2015 году, когда в рамках турнира UFC 192 уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.

Ранее Махачев высказался по поводу потенциального поединка с Чарльзом Оливейрой.