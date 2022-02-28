Сехудо назвал единственного бойца, который может победить Махачева

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо считает, что действующий обладатель титула в лёгком дивизионе Чарльз Оливейра является единственным бойцом, который может победить россиянина Ислама Махачева.

«Уважение Грину за то, что принял этот бой на коротком уведомлении, но Ислам — худший соперник для него из всех возможных.



Возможно, Чарльз Оливейра сейчас является единственным легковесом, который может побить Ислама Махачева», — написал Сехудо в своём «твиттере».

Напомним, Махачев победил Бобби Грина техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении. Его Махачев потерпел ещё в 2015 году, когда в рамках турнира UFC 192 уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.