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Эдди Хирн заявил, что не отказался от планов проведения реванша Усик — Джошуа

Эдди Хирн заявил, что не отказался от планов проведения реванша Усик — Джошуа
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Промоутер Эдди Хирн сообщил, что поединок между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинцем Александром Усиком и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа находится в разработке и намечен на конец весны — начало лета 2022 года, несмотря на ситуацию на Украине.

«Мне продолжают задавать этот вопрос, и мне неловко говорить, что, насколько мне известно, мы продолжаем подготовку к поединку. Никто в команде Усика не говорил мне, что возможны проблемы. Сейчас у них есть более важные дела, откровенно говоря. Мы уважаем это. Сейчас эмоциональное время для парней в этой стране.

Мы по-прежнему работаем над поединком в мае или начале июня, а я рассчитываю провести встречу с промоутером Усика Красюком в течение пары недель», — приводит слова Хирна BoxingNews24.

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