Лига ACA назвала шестого участника Гран-при
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Бывший боец UFC, американский спортсмен Луис Пенья подписал контракт на участие в «восьмёрке» ACA. Об этом сообщил президент лиги Алексей Яценко.
28-летний Пенья по прозвищу «Яростный Боб Росс» родился в Италии, но был усыновлен и учился в Америке. С 2018 по 2021 год выступал в UFC. Рекорд в ММА – 10 побед при 3 поражениях.
Ранее организация уже объявила пятерых участников турнира, им стали: россиянина Али Багов, Эдуард Вартанян и Юсуф Раисов, казахстанец Артема Резников, бразилец Хакран Диас. Состав пар будет определен в результате жеребьёвки. Суммарный призовой фонд турнира составит свыше $ 800 тыс.
Таким образом, Пенья стал уже шестым участником Гран-при лиги АСА. Неизвестными остаются ещё два участника турнира.
Новость по темеЮсуф Раисов примет участие в Гран-при ACA
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