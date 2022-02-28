Бой Физиева и дос Аньоса перенесён во второй раз. У киргизского бойца коронавирус

Поединок киргизского бойца UFC Рафаэля Физиева с бразильским бойцом Рафаэлем дос Аньосом, который должен был состояться на турнире UFC 272, который пройдёт 5 марта, был вновь перенесён, сообщает инсайдер Ариэль Хельвани. Причиной стал положительный тест на коронавирус у Физиева.



Этот бой переносится уже во второй раз — изначально он должен был состояться 19 февраля в Лас-Вегасе, но был перенесён из-за проблем с получением визы киргизским бойцом.



Напомним, последний поединок Физиев провёл на турнире UFC Vegas 44, встретившись с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделом и одолев его нокаутом в третьем раунде. Всего в смешанных единоборствах Физиев провёл 12 матчей, одержав 11 побед и потерпев одно поражение.



Дос Аньос свой последний бой провёл в ноябре 2020 года, победив американца Пола Фелдера раздельным решением судей. Всего на счету Рафаэля дос Аньоса 43 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 30 побед и потерпел 13 поражений.