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Бой Физиева и дос Аньоса перенесён во второй раз. У киргизского бойца коронавирус

Бой Физиева и дос Аньоса перенесён во второй раз. У киргизского бойца коронавирус
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Поединок киргизского бойца UFC Рафаэля Физиева с бразильским бойцом Рафаэлем дос Аньосом, который должен был состояться на турнире UFC 272, который пройдёт 5 марта, был вновь перенесён, сообщает инсайдер Ариэль Хельвани. Причиной стал положительный тест на коронавирус у Физиева.

Этот бой переносится уже во второй раз — изначально он должен был состояться 19 февраля в Лас-Вегасе, но был перенесён из-за проблем с получением визы киргизским бойцом.

Напомним, последний поединок Физиев провёл на турнире UFC Vegas 44, встретившись с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделом и одолев его нокаутом в третьем раунде. Всего в смешанных единоборствах Физиев провёл 12 матчей, одержав 11 побед и потерпев одно поражение.

Дос Аньос свой последний бой провёл в ноябре 2020 года, победив американца Пола Фелдера раздельным решением судей. Всего на счету Рафаэля дос Аньоса 43 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 30 побед и потерпел 13 поражений.

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