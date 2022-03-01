Физиев прокомментировал снятие с боя с дос Аньосом

Киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев прокомментировал своё снятие с поединка с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом.



«Я полностью опустошён, но вынужден объявить, что выбываю из поединка с Рафаэлем дос Аньосом. У меня был просто прекрасный подготовительный лагерь, я был готов устроить для вас шоу. Я прилетел в Лас-Вегас из Таиланда и заразился коронавирусом. Третий день я просто лежу в номере с температурой, болью в костях и кашлем.



Я всё ещё хочу провести бой с дос Аньосом, когда моё здоровье придёт в норму. Хочу извиниться перед ним, но говорить, что притворяюсь — полная ерунда. Время всё расставит по местам», — написал Физиев в своём «твиттере».



Бой должен был состояться на турнире UFC 272, который пройдёт 5 марта. Этот бой переносится уже во второй раз — изначально он должен был состояться 19 февраля в Лас-Вегасе, но был перенесён из-за проблем с получением визы киргизским бойцом.



Напомним, последний поединок Физиев провёл на турнире UFC Vegas 44, встретившись с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделом и одолев его нокаутом в третьем раунде. Всего в смешанных единоборствах Физиев провёл 12 матчей, одержав 11 побед и потерпев одно поражение.



Дос Аньос свой последний бой провёл в ноябре 2020 года, победив американца Пола Фелдера раздельным решением судей. Всего на счету Рафаэля дос Аньоса 43 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 30 побед и потерпел 13 поражений.

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