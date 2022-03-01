Андрей Корешков поднялся на три позиции в рейтинге полусреднего веса Bellator

31-летний российский боец Bellator Андрей Корешков после победы над 34-летним американцем Ченси Ренкаунтри в соглавном бою Bellator 274 поднялся с девятого на шестое место в официальном рейтинге полусреднего веса, который возглавляет украинец Ярослав Амосов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, поединок с Ренкаунтри завершился победой Корешкова нокаутом уже в первом раунде, на отметке 38 секунд. Андрею удалось подловить соперника на контратаке, пробив с разворота ногой в корпус.

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Таким образом, Корешков одержал уже 25-ю победу за карьеру в ММА, потерпев лишь четыре поражения. Для американца Ренкаунтри неудачный исход стал пятым в карьере, также на его счету 16 побед в различных промоушенах ММА, включая UFC.