Адесанья – о возможном бое с Чимаевым: с кем он дрался в среднем весе UFC?

32-летний новозеландский боец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья, обладающий титулом в среднем весе UFC, признался, что не видит в Хамзате Чимаеве соперника для себя.
«Я не должен воспринимать его всерьез и пока мне не придётся это делать. Конечно, это парень, с которым я определенно хотел бы подраться – если он сделает то, что, по его словам, хочет сделать, – потому что угадайте, что? Он привлечёт много внимания.
Его последний бой заставил меня обратить на него внимание. Это был тот случай, когда я подумал: «О–о». Я знаю, какой Цзинлян — он хороший.… Было кое–что, что Хамзат сделал в том бою — я не буду выдавать это, но я подумал: «Хм, мне это нравится». Я был действительно впечатлён.
Но на данный момент, всё это пустые слова – с кем он дрался в средней весовой категории? Послушайте, он может победить многих из этих парней в среднем весе, многих лучших парней, судя по тому, что я слышал. Но сначала дайте мне взглянуть на него, а потом мы начнём обсуждение», — приводит слова Адесаньи MMA Junkie со ссылкой на подкаст True Geordie.
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