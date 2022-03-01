Адесанья – о возможном бое с Чимаевым: с кем он дрался в среднем весе UFC?

32-летний новозеландский боец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья, обладающий титулом в среднем весе UFC, признался, что не видит в Хамзате Чимаеве соперника для себя.

«Я не должен воспринимать его всерьез и пока мне не придётся это делать. Конечно, это парень, с которым я определенно хотел бы подраться – если он сделает то, что, по его словам, хочет сделать, – потому что угадайте, что? Он привлечёт много внимания.

Его последний бой заставил меня обратить на него внимание. Это был тот случай, когда я подумал: «О–о». Я знаю, какой Цзинлян — он хороший.… Было кое–что, что Хамзат сделал в том бою — я не буду выдавать это, но я подумал: «Хм, мне это нравится». Я был действительно впечатлён.

Но на данный момент, всё это пустые слова – с кем он дрался в средней весовой категории? Послушайте, он может победить многих из этих парней в среднем весе, многих лучших парней, судя по тому, что я слышал. Но сначала дайте мне взглянуть на него, а потом мы начнём обсуждение», — приводит слова Адесаньи MMA Junkie со ссылкой на подкаст True Geordie.