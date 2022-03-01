Бой Тима Цзю и Террелла Гауша может состояться 26 марта

Издание Bad Left Hook сообщает, что поединок Тимофея Цзю с американцем Терреллом Гаушей станет главным событием вечера бокса PBC на Showtime 26 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что поединок между бойцами был перенесён. Изначально бой был запланирован на 19 марта.

Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. 17 июля 2021 года Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, однако в противостоянии с американцем Джермаллом Чарло судьи зафиксировали ничью. В случае если Цзю одолеет своего противника, он получит право выйти на бой с победителем боя-реванша Чарло — Кастаньо.



Последний поединок Тимофей провёл с японским боксёром Такеши Иноуэ, победив его по итогам 12 раундов. Ранее была названа дата дебюта младшего брата Тима Цзю в профессиональном боксе.