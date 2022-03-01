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Дана Уайт сообщил о дате боя Бёрнс — Чимаев

Дана Уайт сообщил о дате боя Бёрнс — Чимаев
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Президент UFC Дана Уайт сообщил, что поединок между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и бразильцем Гилбертом Бёрнсом состоится на турнире UFC 9 апреля в Джексонвилле, штат Флорида.

Напомним, последний поединок Хамзат провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Чимаев одержал победу благодаря удушающему приёму, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда. Всего на счету шведа 10 побед в 10 боях, 4 из которых он одержал в UFC.

Что касается бразильского спортсмена, то он провёл свой последний бой в июле прошлого года, одолев Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале Бёрнс мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.

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