8 марта стартует Суперкубок ММА в Бахрейне. В числе участников сборные России и Украины

8 марта в Бахрейне состоится Суперкубок ММА от промоушена BRAVE CF в рамках «Международной бойцовской недели». В соревнованиях примут участие 8 национальных сборных, включая Россию и Украину.

Состав участников: Россия, Казахстан, Бахрейн, Украина, Республика Ирландия, Таджикистан, Арабские чемпионы и Балканские чемпионы.

Главным призом Суперкубка ММА станет $ 100 тыс. Турнир пройдёт в формате Гран-при восьмёрки на выбывание. Каждую страну будут представлять 9 бойцов: 7 мужчин и 2 девушки.

Примечательно, что российские и украинские бойцы могут встретиться уже в полуфинале. В первом раунде россиянам будут противостоять ирландцы, а украинцам — Арабские чемпионы. В других четвертьфиналах Казахстан встретится с Балканскими чемпионами, а Бахрейн – с Таджикистаном.

Смотри Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно в Okko.