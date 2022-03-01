8 марта стартует Суперкубок ММА в Бахрейне. В числе участников сборные России и Украины

8 марта в Бахрейне состоится Суперкубок ММА от промоушена BRAVE CF в рамках «Международной бойцовской недели». В соревнованиях примут участие 8 национальных сборных, включая Россию и Украину.
Состав участников: Россия, Казахстан, Бахрейн, Украина, Республика Ирландия, Таджикистан, Арабские чемпионы и Балканские чемпионы.
Главным призом Суперкубка ММА станет $ 100 тыс. Турнир пройдёт в формате Гран-при восьмёрки на выбывание. Каждую страну будут представлять 9 бойцов: 7 мужчин и 2 девушки.
Примечательно, что российские и украинские бойцы могут встретиться уже в полуфинале. В первом раунде россиянам будут противостоять ирландцы, а украинцам — Арабские чемпионы. В других четвертьфиналах Казахстан встретится с Балканскими чемпионами, а Бахрейн – с Таджикистаном.
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