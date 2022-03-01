Команда Волкова опубликовала заявление о неопределённом статусе боя UFC в Лондоне

Команда российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова рассказала о том, что его бой с Томом Аспиналлом 19 марта на турнире UFC в Лондоне находится под угрозой срыва.

«Виза выдана. Всё будет зависеть от новых санкций. Но в данный момент это всё неважно, так как наши мысли о людях, погибающих на Украине, с обеих сторон. Наши мысли и молитвы с ними», — приводит слова Ивана Банникова, менеджера Александра Волкова, sherdog.com.

Напомним, последний поединок Александр Волков провёл с представителем Польши Марчином Тыбурой. Противостояние состоялось на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Волков праздновал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28.