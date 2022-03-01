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Обновлённый рейтинг UFC. Махачев оказался в топ-3

Обновлённый рейтинг UFC. Махачев оказался в топ-3
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В UFC обновили рейтинг бойцов после турнира, который состоялся в минувшие выходные в Вегасе (США). Согласно ему, россиянин Ислам Махачев поднялся на третье место среди легковесов. Арман Царукян также поднялся на одну строчку и теперь занимает 12-ю позицию.

Напомним, на турнире UFC Вегас 49, который состоялся в минувшие выходные, Махачев победил американца Бобби Грина техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении.

Что касается Армана Царукяна, то он встретился с испанцем Йоэлем Альварезом. Поединок закончился победой россиянина во втором раунде техническим нокаутом. Таким образом, Царукян одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах при двух поражениях.

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