Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Тренируюсь!» А. Емельяненко выложил архивные фотографии с братом Фёдором

«Тренируюсь!» А. Емельяненко выложил архивные фотографии с братом Фёдором
Комментарии

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», в котором показал архивные фотографии с тренировок со своим братом Фёдором.

«Тренируюсь!», — подписал фотографии Александр.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Александра Емельяненко.

В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году в рамках боя по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.

Новость по теме
Александр Емельяненко: кого следующего бить будем? ММА, бокс или голые кулаки?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022