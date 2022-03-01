«Тренируюсь!» А. Емельяненко выложил архивные фотографии с братом Фёдором

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», в котором показал архивные фотографии с тренировок со своим братом Фёдором.



«Тренируюсь!», — подписал фотографии Александр.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Александра Емельяненко.

В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году в рамках боя по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.