«Тренируюсь!» А. Емельяненко выложил архивные фотографии с братом Фёдором
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», в котором показал архивные фотографии с тренировок со своим братом Фёдором.
«Тренируюсь!», — подписал фотографии Александр.
Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Александра Емельяненко.
В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году в рамках боя по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.
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