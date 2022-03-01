Пётр Ян: подготовка затянулась

Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян разместил новый пост в своём «инстаграме», рассказав о тренировочном процессе.
«Тренировочный процесс продолжается! Спасибо моему тренеру. Подготовка затянулась. Бой должен был быть в марте, но по решению UFC перенесли на 9 апреля», — написал Пётр.
В настоящее время Ян и американский боец Алджэмейн Стерлинг готовятся к реваншу, который запланирован на турнир по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу. Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.
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