Генри Сехудо назвал самую важную составляющую в ММА

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо выразил мнение, что борьба является самой важной частью в смешанных единоборствах для достижения успеха. В качестве подтверждения свой точки зрения Сехудо привёл в пример россиянина Ислама Махачева и шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
«На сегодняшний день борьба остаётся самой важной частью в смешанных единоборствах. Великий борец действительно неудержим в этом виде спорта. Махачев и Чимаев продолжают доказывать это!» — написал Сехудо в своём «твиттере».
35-летний Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине (Китай), является трёхкратным Панамериканским чемпионом).
Ранее Генри назвал единственного бойца, который смог бы победить Махачева.
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