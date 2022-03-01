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Генри Сехудо назвал самую важную составляющую в ММА

Генри Сехудо назвал самую важную составляющую в ММА
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Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо выразил мнение, что борьба является самой важной частью в смешанных единоборствах для достижения успеха. В качестве подтверждения свой точки зрения Сехудо привёл в пример россиянина Ислама Махачева и шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«На сегодняшний день борьба остаётся самой важной частью в смешанных единоборствах. Великий борец действительно неудержим в этом виде спорта. Махачев и Чимаев продолжают доказывать это!» — написал Сехудо в своём «твиттере».

35-летний Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине (Китай), является трёхкратным Панамериканским чемпионом).

Ранее Генри назвал единственного бойца, который смог бы победить Махачева.

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