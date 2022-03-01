Дана Уайт выступил с заявлением о судьбе российских бойцов UFC

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что промушен делает всё возможное, чтобы не отстранять российских бойцов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

«Мы круглосуточно работаем, чтобы сохранить поединки с участием российских бойцов. Ситуация крайне тяжёлая, будем следить за ходом процесса», — сказал Уайт в интервью на канале The Underground в YouTube.

Ранее сразу несколько федераций отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в турнирах на неопределённый срок из-за положения дел на Украине, где силами Российской Федерации проводится специальная операция. Кроме того, сообщалось, что российскому бойцу UFC Александру Волкову могут запретить въезд в Великобританию для участия в турнире UFC.