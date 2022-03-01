Тайсон Фьюри провёл стердаун с отсутствующим на пресс-конференции Диллианом Уайтом. Видео

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри стал участником пресс-конференции, посвящённой его поединку с соотечественником Диллианом Уайтом. Сам Уайт на мероприятии, однако, отсутствовал.
Фьюри от официального протокола отказываться не стал и посмотрел в сторону места, где должен был располагаться его будущий соперник. Соответствующая видеозапись доступна на странице ESPN Ringside в «Твиттере».
Видеозапись можно посмотреть на странице SPN Ringside в «Твиттере». Права на видео принадлежат ESPN.
Ранее сообщалось, что титульный поединок между Фьюри и Уайтом состоится 23 апреля. Бой должен пройти на стадионе «Уэмбли». В октябре 2021 года Тайсон отстоял чемпионский пояс в бою с американцем Деонтеем Уайлдером. Фьюри нокаутировал своего оппонента в 11-м раунде.
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