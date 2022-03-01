Назван боец, который заменит Физиева в бою с дос Аньосом

Бразильский боец UFC Рафаэль дос Аньос следующий поединок проведёт с соотечественником Ренато Мойкано. Об этом сообщает пресс-служба UFC.
Фото можно посмотреть на официальной странице UFC в «Инстаграме».
Напомним, изначально дос Аньос должен был провести поединок с киргизским бойцом Рафаэлем Физиевым, но его пришлось отменить из-за коронавируса у последнего.
Последний бой Рафаэль провёл в ноябре 2020 года, когда одолел представителя США Пола Фелдера раздельным решением судей. Всего на счету дос Аньоса 43 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 30 побед и потерпел 13 поражений.
Что касается Мойкано, то он в последний раз сражался с Александром Хернандезом и победил его за счёт удушающего приёма. Бой проходил в ночь на 13 февраля 2022 года.
- 1 марта 2022
-
22:16
-
21:22
-
20:15
-
19:07
-
18:52
-
18:22
-
17:13
-
16:44
-
15:10
-
14:35
-
13:17
-
12:48
-
12:01
-
11:02
-
10:20
-
09:35
-
05:18
-
04:05
-
01:54
-
01:38
-
00:42
- 28 февраля 2022
-
23:06
-
22:51
-
20:45
-
19:47
-
18:13
-
17:58
-
17:44
-
17:13
-
16:02
-
14:45
-
14:04
-
12:59
-
11:36
-
10:44