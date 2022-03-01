Назван боец, который заменит Физиева в бою с дос Аньосом

Бразильский боец UFC Рафаэль дос Аньос следующий поединок проведёт с соотечественником Ренато Мойкано. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Фото можно посмотреть на официальной странице UFC в «Инстаграме».

Напомним, изначально дос Аньос должен был провести поединок с киргизским бойцом Рафаэлем Физиевым, но его пришлось отменить из-за коронавируса у последнего.

Последний бой Рафаэль провёл в ноябре 2020 года, когда одолел представителя США Пола Фелдера раздельным решением судей. Всего на счету дос Аньоса 43 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 30 побед и потерпел 13 поражений.

Что касается Мойкано, то он в последний раз сражался с Александром Хернандезом и победил его за счёт удушающего приёма. Бой проходил в ночь на 13 февраля 2022 года.