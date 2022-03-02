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Президент UFC Уайт рассказал, в каком случае Макгрегор может получить титульный бой

Президент UFC Уайт рассказал, в каком случае Макгрегор может получить титульный бой
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Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о возможности экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора получить титульный бой.

«Посмотрим, как пойдут дела в лёгком дивизионе. Многое будет зависеть от того, кто станет чемпионом, когда Конор вернётся. У чемпионов тоже есть право голоса в таких вопросах. Если это всё ещё будет Оливейра, то, возможно, он и захочет подраться с Конором. Посмотрим.

Есть много вариантов относительно его возвращения. Но прежде всего нужно исходить от состояние его ноги и здоровья в целом. Как только всё будет ясно на 100 процентов, мы решим, что будем делать», — сказал Уайт в интервью на канале The Underground в YouTube.

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

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