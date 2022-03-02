Президент UFC Уайт рассказал, в каком случае Макгрегор может получить титульный бой

Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о возможности экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора получить титульный бой.
«Посмотрим, как пойдут дела в лёгком дивизионе. Многое будет зависеть от того, кто станет чемпионом, когда Конор вернётся. У чемпионов тоже есть право голоса в таких вопросах. Если это всё ещё будет Оливейра, то, возможно, он и захочет подраться с Конором. Посмотрим.
Есть много вариантов относительно его возвращения. Но прежде всего нужно исходить от состояние его ноги и здоровья в целом. Как только всё будет ясно на 100 процентов, мы решим, что будем делать», — сказал Уайт в интервью на канале The Underground в YouTube.
Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
- 2 марта 2022
-
00:30
-
00:12
- 1 марта 2022
-
22:53
-
22:16
-
21:22
-
20:15
-
19:07
-
18:52
-
18:22
-
17:13
-
16:44
-
15:10
-
14:35
-
13:17
-
12:48
-
12:01
-
11:02
-
10:20
-
09:35
-
05:18
-
04:05
-
01:54
-
01:38
-
00:42
- 28 февраля 2022
-
23:06
-
22:51
-
20:45
-
19:47
-
18:13
-
17:58
-
17:44
-
17:13
-
16:02
-
14:45
-
14:04