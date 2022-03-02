Валентина Шевченко проведёт защиту титула UFC 11 июня. Соперница — бразильянка Сантос

Чемпионка UFC Валентина Шевченко проведёт следующую защиту пояса 11 июня с представительницей Бразилии Таилой Сантос, сообщает ESPN.
По информации источника, турнир состоится в Сингапуре.
Напомним, Шевченко возглавила рейтинг лиги вне зависимости от весовых категорий среди женщин после поражения Аманды Нуньес в бою с Джулианной Пеньей. Россиянка – чемпионка в наилегчайшей весовой категории.
Последний бой Шевченко провела на турнире UFC 266, где встречалась с представительницей США Лорен Мёрфи. Бой завершился победой Валентины нокаутом на четвёртой минуте четвёртого раунда.
Соперница Шевченко имеет в своём активе 20 боёв, в которых она проиграла лишь однажды. Это произошло 2 февраля 2019 года в поединке с Марой Бореллой. Сантос уступила по причине раздельного решения судей. Спортсменка занимает пятое место в рейтинге наилегчайшей весовой категории UFC.
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