Рафаэль дос Аньос: Махачев не заслуживает титульного шанса

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос считает, что российский боец Ислам Махачев не заслуживает поединка за титул.
«Я не думаю, что Махачев должен получить титульный бой, если честно. У него 10 побед подряд, но посмотрите на его послужной список. Ислам не дрался с лучшими парнями и сильными соперниками. Он должен был драться с Бенеилом Дариушем, но тот получил травму. Поэтому я считаю, что Махачев не заслуживает своего титульного шанса», — приводит слова дос Аньоса MMAFightintg.
На турнире UFC Вегас 49, который состоялся в минувшие выходные, Махачев победил американца Бобби Грина техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении.
Дос Аньос свой последний бой провёл в ноябре 2020 года, победив американца Пола Фелдера раздельным решением судей. Всего на счету Рафаэля дос Аньоса 43 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 30 побед и потерпел 13 поражений. Свой ближайший поединок бразилец проведёт 6 марта с киргизским бойцом Рафаэлем Физиевым.
Потенциальный бой Махачева и дос Аньоса срывался трижды. Ранее бразилец дал согласие провести бой с Исламом в промежуточном весе.
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