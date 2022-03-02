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Стали известны подробности обвинения Кейна Веласкеса в покушении на убийство

Стали известны подробности обвинения Кейна Веласкеса в покушении на убийство
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес, арестованный за покушение на убийство, стрелял в мужчину, которого недавно обвинили в растлении его родственника, сообщает BJPenn. Сообщается, что он промахнулся и пуля попала в отчима обвиняемого.

В минувшую пятницу 43-летнему Юджину Гуларту было предъявлено обвинение в совершении «действий сексуального характера в адрес не достигшего 14-летнего возраста ребёнка».

Родственник Веласкеса сообщил о домогательствах со стороны мужчины в детском саду в Сан-Мартине (Калифорния, США). Имя и степень родства ребёнка с Веласкесом не сообщаются.

Сейчас Веласкес находится в окружной тюрьме без права внесения залога. Официальные обвинения экс-бойцу будут предъявлены сегодня, 2 марта.

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