Муртазалиев проведёт следующий бой в Bellator 6 мая в Париже

Российский боец смешанного стиля Халид Муртазалиев узнал имя своего следующего соперника в Bellator, сообщает MixedMartialArts. Им станет американец Лоренц Ларкин. Бой пройдёт на турнире Bellator в Париже 6 мая.



В главном событии турнира встретятся чемпион организации в тяжёлом весе Райан Бейдер и ветеран ММА Чейк Конго.



Ларкин в настоящий момент занимает шестое место в рейтинге Bellator среднего веса. На его счету 33 поединка в профессиональных ММА, в которых он одержал 23 победы, потерпел семь поражений, а ещё 1 один бой был признан несостоявшимся.



На счету Муртазалиева 18 боёв, в которых он одержал 5 побед и потерпел три поражения. В последнем поединке он уступил Энтони Адамсу единогласным решением судей.