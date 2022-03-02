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«USADA, ты сумасшедшая». Петра Яна проверили на допинг второй раз за неделю

«USADA, ты сумасшедшая». Петра Яна проверили на допинг второй раз за неделю
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Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян разместил новый пост в своём «инстаграме». Россиянин сообщил, что организация USADA проверила его на допинг во второй раз за неделю.

«С утра они снова тут. USADA, ты сумасшедшая», — написал в своём «инстаграме» Пётр Ян.

В настоящее время Ян и американский боец Алджэмейн Стерлинг готовятся к реваншу, который запланирован на турнир по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу. Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.

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