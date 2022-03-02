Иван Штырков подписал контракт с RCC

Российский боец Иван Штырков (19-2-1) продолжит карьеру в лиге RCC. Последние три поединка Иван провёл под эгидой АСА, в двух из которых он одержал победы. Иван выходил в клетку против Магомеда Исмаилова, Мурата Гугова и Артура Астахова. В эту субботу он должен был драться против Леонардо Сильвы, но боец и менеджмент организации пришли к обоюдному соглашению об отмене боя.
«Я благодарен Майрбеку Хасиеву за возможность стать частью АСА и проявить себя на новом высоком уровне. Здесь произошла перезагрузка моей карьеры. Я надеюсь, что в будущем у нас будет ещё возможность посотрудничать, но сейчас я нужен дома, в Екатеринбурге», — прокомментировал своё решение Уральский Халк.
Сейчас Иван Штырков занимает 7-ю строчку в рейтинге сильнейших полутяжеловесов России и 37-ю позицию в мире по версии FightMatrix.
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