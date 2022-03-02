Гегард Мусаси: я бы надрал задницу Адесанье

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси заявил, что он сможет одержать победу над обладателем титула UFC в средней весовой категории Исраэлем Адесаньей.



«Я бы надрал задницу Адесанье. Исраэль и Роберт Уиттакер дерутся в стойке, их стиль идеален для меня. Почему болельщики считают, что я бы проиграл? Они не заслуживают уважения.



Послушайте, я не говорю о прошлогоднем Мусаси, не говорю о том Мусаси, что был пять лет назад. Я говорю о Мусаси, которого вы видели в пятницу. Это были 85 секунд. Я не говорил вам, что побью его? Говорил. Я стану лучшим средневесом. Чего ещё они хотят? Теперь я буду финишировать всех. Каждого. Они мне не ровня, никто из них», — приводит слова Гегарда Мусаси MMAMania.