Гегард Мусаси: я бы надрал задницу Адесанье
Поделиться
Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси заявил, что он сможет одержать победу над обладателем титула UFC в средней весовой категории Исраэлем Адесаньей.
«Я бы надрал задницу Адесанье. Исраэль и Роберт Уиттакер дерутся в стойке, их стиль идеален для меня. Почему болельщики считают, что я бы проиграл? Они не заслуживают уважения.
Послушайте, я не говорю о прошлогоднем Мусаси, не говорю о том Мусаси, что был пять лет назад. Я говорю о Мусаси, которого вы видели в пятницу. Это были 85 секунд. Я не говорил вам, что побью его? Говорил. Я стану лучшим средневесом. Чего ещё они хотят? Теперь я буду финишировать всех. Каждого. Они мне не ровня, никто из них», — приводит слова Гегарда Мусаси MMAMania.
Комментарии
- 2 марта 2022
-
15:56
-
15:42
-
14:48
-
14:45
-
14:36
-
13:42
-
13:29
-
12:01
-
11:38
-
11:31
-
10:35
-
09:31
-
06:42
-
00:30
-
00:12
- 1 марта 2022
-
22:53
-
22:16
-
21:22
-
20:15
-
19:07
-
18:52
-
18:22
-
17:13
-
16:44
-
15:10
-
14:35
-
13:17
-
12:48
-
12:01
-
11:02
-
10:20
-
09:35
-
05:18
-
04:05
-
01:54
Партнерский контент