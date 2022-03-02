Марина Мороз: Агапову ждёт сюрприз

Боец смешанных единоборств Марина Мороз, выступающая в минимальном весе UFC, поделилась ожиданиями от предстоящего поединка со спортсменкой из Казахстана Марией Агаповой.
«Она будет бегать, так как она никогда не давит. Мария просто бежит и зажимается у клетки. В поединке с Мазо она нанесла удар, после которого та упала, а Агапова смогла выйти на удушение. Не могу сказать, что это был хороший бой. Со стороны Марии не было высококлассных действий. Когда я дралась с Сабиной, почувствовала, что она была опасной соперницей. Она оказывала давление. Это был опасный бой в UFC, а её выступление с Агаповой было ужасным. Мария бьёт сильно, но я готова, и её ждёт сюрприз», — приводит слова Мороз MMAFighting.
Марина Мороз проведёт поединок со своей бывшей коллегой по American Top Team Марией Агаповой 5 марта 2022 года. После ухода Марии из ATT между девушками вспыхнул конфликт, который было решено уладить в октагоне.
Напомним, Марина снялась с 4 последних боёв, которые уже были назначены, по различным причинам. Последний её бой был с бразильянкой Майрой Буэно Силвой, который прошёл 14 марта 2020 года и закончился победой украинки.
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