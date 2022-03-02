Оскар де ла Хойя: Бивол является очень опасным соперником для Канело

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя заявил, что считает чемпиона WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола «опасным соперником» для Сауля Альвареса в его следующем бою 7 мая.
«Мне нравится этот матч, и мне нравится, что Бивол является очень опасным соперником. Здорово, что Канело выбрал именно его. Я просто надеюсь, что США разрешат ему въезд в нашу страну, потому что он из России и тренируется в России», — приводит слова де ла Хойи boxingnews24.
Бой между боксёрами запланирован на 7 мая.
Напомним, 11 декабря 2021 года Бивол одержал победу над Умаром Саламовым в рамках вечера бокса в Екатеринбурге. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дмитрию Биволу (119-109, 118-109, 118-110).
- 2 марта 2022
-
17:45
-
17:03
-
15:56
-
15:42
-
14:48
-
14:45
-
14:36
-
13:42
-
13:29
-
12:01
-
11:38
-
11:31
-
10:35
-
09:31
-
06:42
-
00:30
-
00:12
- 1 марта 2022
-
22:53
-
22:16
-
21:22
-
20:15
-
19:07
-
18:52
-
18:22
-
17:13
-
16:44
-
15:10
-
14:35
-
13:17
-
12:48
-
12:01
-
11:02
-
10:20
-
09:35
-
05:18