Оскар де ла Хойя: Бивол является очень опасным соперником для Канело

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя заявил, что считает чемпиона WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола «опасным соперником» для Сауля Альвареса в его следующем бою 7 мая.

«Мне нравится этот матч, и мне нравится, что Бивол является очень опасным соперником. Здорово, что Канело выбрал именно его. Я просто надеюсь, что США разрешат ему въезд в нашу страну, потому что он из России и тренируется в России», — приводит слова де ла Хойи boxingnews24.

Бой между боксёрами запланирован на 7 мая.

Напомним, 11 декабря 2021 года Бивол одержал победу над Умаром Саламовым в рамках вечера бокса в Екатеринбурге. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дмитрию Биволу (119-109, 118-109, 118-110).