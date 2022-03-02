Фьюри: бой с Уайтом последний в моей карьере, после него я ухожу на пенсию

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри рассказал о том, что бой с соотечественником Диллианом Уайтом станет последним в его карьере.

«Бой с Уайтом последний в моей карьере, после него я ухожу на пенсию. $ 150 млн в банке, здоров, молод, собираюсь купить огромную яхту за границей. Я ухожу на пенсию, это мой последний бой, я закончил», — приводит слова Фьюри Daily Star.

Ранее сообщалось, что титульный поединок между Фьюри и Уайтом состоится 23 апреля. Бой должен пройти на стадионе «Уэмбли». В октябре 2021 года Тайсон отстоял чемпионский пояс в бою с американцем Деонтеем Уайлдером. Фьюри нокаутировал своего оппонента в 11-м раунде.

Ранее Фьюри стал участником пресс-конференции, посвящённой его поединку с соотечественником Диллианом Уайтом. Сам Уайт на мероприятии, однако, отсутствовал.