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Конор Макгрегор: настроен на следующий бой за титул!

Конор Макгрегор: настроен на следующий бой за титул!
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор отреагировал на слова президента лиги Даны Уайта о том, когда бывший чемпион UFC в двух весовых категориях получит шанс побороться за титул. По словам Уайта, всё будет зависеть от того, кто будет чемпионом в дивизионе на момент возвращения ирландца в октагон.

«Настроен на следующий бой за титул!» — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как проходит курс восстановления.

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