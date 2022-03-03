Глава UFC заявил, что Махачев отказался от боя с дос Аньосом

Президент UFC Дана Уайт заявил, что российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев отказался от боя с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом.

Я думал, что мы это сделали. Когда я ложился спать в одну из ночей, я думал, что всё готово. Проснулся на следующее утро и узнал, что Махачев отказался. Понятия не имею, почему», — приводит слова Уайта MMA Fighting со ссылкой на Barstool Sports.

Ранее, 28 февраля, стало известно, что у дос Аньоса во второй раз перенесён бой с киргизским бойцом UFC Рафаэлем Физиевым, который заболел коронавирусом.

На прошедшем турнире UFC Вегас 49 Махачев победил американца Бобби Грина техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении.