Глава UFC заявил, что Махачев отказался от боя с дос Аньосом
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев отказался от боя с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом.
Я думал, что мы это сделали. Когда я ложился спать в одну из ночей, я думал, что всё готово. Проснулся на следующее утро и узнал, что Махачев отказался. Понятия не имею, почему», — приводит слова Уайта MMA Fighting со ссылкой на Barstool Sports.
Ранее, 28 февраля, стало известно, что у дос Аньоса во второй раз перенесён бой с киргизским бойцом UFC Рафаэлем Физиевым, который заболел коронавирусом.
На прошедшем турнире UFC Вегас 49 Махачев победил американца Бобби Грина техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении.
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