Махачев ответил на заявление главы UFC об отказе от боя с дос Аньосом

30-летний российский боец UFC Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе, ответил главе промоушена на его заявление об отказе от поединка с 37-летним бразильцем Рафаэлем дос Аньосом.

«Дана, ты рано лёг спать. Ты должен ложиться позже, чтобы успеть сделать что-то (смеётся. – Прим. «Чемпионата»)», — гласит пост Махачева в «Твиттере».

Напомним, ранее Уайт заявил: «Я думал, что мы это сделали. Когда я ложился спать в одну из ночей, я думал, что всё готово. Проснулся на следующее утро и узнал, что Махачев отказался. Понятия не имею, почему».

Ранее, 28 февраля, стало известно, что у дос Аньоса во второй раз перенесён бой с киргизским бойцом UFC Рафаэлем Физиевым, который заболел коронавирусом.



На прошедшем турнире UFC Вегас 49 Махачев победил американца Бобби Грина техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении.