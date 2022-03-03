Бой Головкина и Мураты назначен на 9 апреля и состоится в Японии

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин проведёт свой бой с японцем Рётой Муратой 9 апреля в Сайтаме.

«Я рад, что дата наконец-то назначена. Я хотел бы выразить свою благодарность организаторам из Японии за их тяжелую работу и полную поддержку предстоящего объединительного боя. Рёта Мурата — выдающийся чемпион. Я верю, что поклонники бокса из этой прекрасной страны и всего мира увидят захватывающее событие. Я с нетерпением жду возможности вернуться на ринг и привезти «Большое драматическое шоу» в Японию», — приводит слова Головкина danrafael.substack.com.

Поединок Головкина и Мураты должен был состояться 29 декабря в Сайтаме, но был перенесён из-за вспышки нового типа коронавируса. Встреча с японцем станет для Головкина первой с декабря 2020 года. Тогда он досрочно победил обязательного претендента на титул по версии IBF Камила Шеремету. Мурата в предыдущей схватке одолел Стивена Батлера.