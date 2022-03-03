Ислам Махачев отреагировал на повышение в рейтинге UFC

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев отреагировал на новость о том, что он попал в топ-3 лёгкого дивизиона UFC после победы в поединке с американцем Бобби Грином.

«Не остановлюсь, пока не стану лучшим в мире», — написал в своём «инстаграме» Махачев.

Напомним, на турнире UFC Вегас 49, который состоялся в минувшие выходные, Махачев победил американца Бобби Грина техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении. Изначально 30-летний россиянин должен был встретиться с Бенеилом Дариушем, однако бразилец получил травму и снялся с боя. Дариуш в последний раз выходил в октагон в мае 2021 года, единогласным решением судей победив Тони Фергюсона.