Спивак: у Аспиналла есть всё, чтобы победить в бою с Волковым.

Молдавско-украинский боец смешанных единоборств Сергей Спивак высказался по поводу предстоящего поединка между Александром Волковым с Томом Аспиналлом.

«Волков — очень опытный боец, он повидал много разных соперников. Александр точно готов к бою. Готов ли Аспиналл — посмотрим. Том очень хороший, взрывной и быстрый парень. Он на хорошем подъёме, четыре нокаута подряд. У Аспиналла точно есть всё, чтобы победить. Посмотрим, это будет очень хороший бой», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Полное интервью с Сергеем Спиваком будет опубликовано сегодня на сайте «Чемпионата».

Напомним, последний поединок Александр Волков провёл с представителем Польши Марчином Тыбурой. Противостояние состоялось на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Волков праздновал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28.