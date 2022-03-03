«Чем больше люди зарабатывают, тем больше наглеют». Спивак — про недовольство бойцов UFC

Тяжеловес Сергей Спивак прокомментировал недовольство некоторых бойцов UFC низким уровнем гонораров. Напомним, что блогер Джейк Пол регулярно критикует президента UFC Дану Уайта в связи с данной проблемой.



«Знаете, тем больше люди зарабатывают, тем сильнее они начинают наглеть. У меня не особо большие гонорары, но спасибо за то, что они есть, что Дана Уайта даёт. Он старается поддерживать бойцов, даёт им какие-то бонусы от себя, помогает. Спасибо ему за это. Я понимаю позицию Джейка Пола — он очень раскрученный, люди хотят на него посмотреть, это продаваемый боец. Но те ребята, кто начинает идти за ним, они не особо продаваемые, во всяком случае, поначалу. Кто заслуживает — будет зарабатывать большие деньги. Кто не заслуживает — получит то, что сейчас есть. У меня никаких претензий нет», — рассказал Спивак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Полное интервью с Сергеем Спиваком будет опубликовано сегодня на сайте «Чемпионата».