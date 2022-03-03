Махачев — Уайту: мне всё равно, кого вы поставите передо мной. Я разобью весь дивизион

30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев обратился к президенту UFC Дане Уайту, который ранее заявлял о том, что следующий бой россиянина сейчас находится «в обсуждении».

«Мне всё равно, кого вы поставите передо мной. Я разобью весь дивизион», — написал Махачев в своём «твиттере».

Напомним, на турнире UFC Вегас 49, который состоялся в минувшие выходные, Махачев победил американца Бобби Грина техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении. Изначально 30-летний россиянин должен был встретиться с Бенеилом Дариушем, однако бразилец получил травму и снялся с боя. Дариуш в последний раз выходил в октагон в мае 2021 года, единогласным решением судей победив Тони Фергюсона.