Дана Уайт подтвердил, что Джо Роган вернётся в команду комментаторов на UFC 272

Президент UFC Дана Уайт подтвердил информацию о том, что известный комментатор Джо Роган будет работать на турнире UFC 272.

Напомним, ранее Рогана отстранили от работы на турнире UFC 271. Это произошло после нескольких дней споров, связанных с использованием Роганом в своём подкасте расисткого слова на букву «н». Он извинился, и несколько бойцов ММА, включая Исраэля Адесанью, встали на его защиту.

Главным событием вечера станет противостояние Хорхе Масвидаля и Колби Ковингтона. Напомним, в последнем бою Масвидаль встречался с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом. Поединок стал главным событием турнира UFC 261, который прошёл в Джексонвилле (США) в апреле прошлого года. Во втором раунде Усман нанёс сопернику жёсткий удар, после чего Масвидаль упал на настил без сознания.



Ковингтон в своём последнем бою также сражался с Усманом. Их поединок состоялся в ноябре 2021 года и завершился победой Камару.